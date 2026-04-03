Bunun adı ayıplı mal satmaktır

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan 11 kentteki barınma krizi 3 senedir çözülemedi. Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ancak iktidarın seçim malzemesi olmaktan öteye gidemeyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları ise çürük ve eksiklikleriyle dikkat çekiyor. Bu sorunların son adresi Hatay’ın Samandağ ve Antakya ilçeleri oldu.

Samandağ’daki 1. Etap 424 adet Hıdırbey TOKİ konutlarının önündeki istinat duvarı dökülmeye başladı. Duvarlarda derin yarıklar oluştuğu ve el sürünce ufalandığı görüldü. Altyapı ve tesisat sorunlarının da bulunduğu konutların bodrum katlarının da su bastığı ortaya çıktı.

Sorunlara ilişkin yurttaşlar, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdı. Çevre Bakanlığı’na iletilen dilekçede “Blokların çevresinde, yol altlarında ve istinat yapılması gereken alanlarda ciddi zemin boşalması, toprak kayması ve istinat duvarlarında bozulmalar meydana gelmiştir. İstinat duvarlarında deformasyonlar, taş ayrılmaları ve arka dolgu boşalmaları gözlemlenmektedir. Yol seviyesinin hemen altında derin oyulmalar oluştuğu, şevlerin dik bırakıldığı, mevcut istinat ve taş duvarların arkasında yeterli drenaj, filtreleme ve taşıyıcı sistemlerin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Yağışlar sonrası duvar arkalarından toprak akması yaşanmakta, bu durum hem binaların temel güvenliğini hem de yol ve çevrede yaşayanların can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır” denildi. Dilekçede taleplerini de sıralayan yurttaşlar, bir an önce alanda inceleme yapılmasını ve kalıcı çözüm bulunmasını istedi. Başvurunun sonuçsuz kalmasının ardından konut sahipleri, bu kez de imza toplayarak TOKİ’ye dilekçe verdi. Dilekçede; çatı imalatındaki, altyapıdaki, çevre düzenlemesindeki, yollardaki ve tesisatlardaki eksiklikler sıralandı. Konut sahiplerinden Emre Gezgin, kendilerine ayıplı mal satıldığını ifade ederek sorunlara ilişkin muhatap bulamamaktan yakındı. Gezgin, “İstinat duvarının yıkılması an meselesi. Yıkılırsa çıkamayız. Bir evin altından kaynak suyu çıktı. Binaların zemin etütleri yapıldı mı bilmiyoruz. Binaların oldubittiyle yapıldığını düşünüyoruz. Zemin etütlerine ilişkin hazırlanan raporları görmek istiyoruz. Yetkililere yazdık ancak çözüm bulunmadı. Can güvenliğimiz yok. Görmezden gelinmesini istemiyoruz” dedi.

EKSİK MALZEME

Antakya Dikmece'deki TOKİ Deprem Konutları 6. Bölge 2. Etap’taki evlerde ise kullanılan malzemenin eksik olduğu ortaya çıktı. Bir evin mutfak dolapları kendiliğinden çöktü. Döküntünün ardından mutfak dolaplarının duvara küçük çivilerle sabitlendiği dikkat çekti. Konut sahipleri “Can güvenliğimiz yok” diyerek isyan etti.