Bunun adı bayram değil

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kurban Bayramı öncesinde bir araştırma yayımladı. Bayram Ulaşımı ve Kurbanlık Harcamaları 2024 isimli araştırmaya göre yurttaşların bir yere gitmesi de kurban kesmesi de ateş pahası.

Bayram izni dokuz gün ilan edilse de yurttaşların hareket etmesi de bayramda kurban kesmesi de oldukça zor. Özellikle alt gelir grupları için bu neredeyse imkânsız. İPA, İstanbul’da kurban fiyatlarını ve yolculuk fiyatlarını hesaplayan bir araştırma yaptı. Buna göre bu yıl İstanbullular için gidiş-geliş ortalama otobüs bilet fiyatı geçen yıl Kurban Bayramı ortalama bilet fiyatına göre yüzde 112,02 artarak 2 bin 646 TL oldu. Otobüs bilet fiyatı en yüksek il gidiş-geliş ortalama 4 bin 600 TL ile Hakkari oldu. Otobüs fiyatları en yüksek olan iller incelendiğinde ilk 5’te Hakkari dışında Van, Bitlis, Ağrı ve Muş oldu. Bu 5 il için fiyatlar 3 bin 500 TL’yi aştı.

Artış oranında da zirvede yer alan Hakkari’nin bilet fiyatı geçen yıla göre yüzde 170 fazla oldu. En yüksek artış yaşayan diğer 4 il ise Hakkari, Artvin, Ağrı, Kars ve Muş oldu.

İstanbul’dan İzmir’e gidiş geliş otobüs bilet fiyatları ortalama 2 bin 252 TL, Ankara’ya gidiş geliş otobüs bilet fiyatları ortalama 1.343 TL oldu.

İstanbul Fatih ilçesinden yola çıkan bir otomobil sürücüsünün tünel, köprü ve otoyolları kullandığı düşünüldüğünde ise cebinden çıkan tutar İzmir için 4 bin 577, Ankara için 2 bin 698 TL olacak.

Kurbanlık fiyatları incelendiğinde de durum pek farklı değil. Zincir marketlerde ortalama küçükbaş fiyatı 13bin 280 TL, artış oranı yüzde 104,5 olurken büyükbaş hisse fiyatları ise ortalama 18 bin 283 TL, artış oranı ise yüzde 82,4 oldu. Diyanet ve Kızılay’ın vekâletle kurban kesim bedeli bir önceki yıla göre yüzde 97,4 artışla 11 bin 750 liraya çıktı.