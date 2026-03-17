Bunun nesi yalan, hangisi yanıltıcı?

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, Sırma Halı’da eyleme başlayan işçilerle birlikte yapılan basın açıklamasındaki konuşması nedeniyle dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cezaevine gönderilirken konuşan Türkmen, “İşçileri yalnız bırakmayın” dedi.

Türkmen, “Onları Sırma Halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar, işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil, sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin” demişti. Bu konuşma üzerine savcılık harekete geçti ve Türkmen’i “halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla önceki gün gözaltına aldı.

Mehmet Türkmen

Ancak Türkmen’e yöneltilen suçlama gözaltındayken aniden değişti. Tutuklamaya gerekçe olan yeni suçlama “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” oldu. Savcılığa göre yanıltıcı olan bilgi Türkmen’in şu sözleri: “Memlekette her gün on işçi ölüyor. Fabrikalarda kolları, elleri kopuyor. Bir tane patron ifade bile vermiyor, yargılanmıyor.”

PATRON ALINGAN

BİRTEK-SEN Avukatı Esmer Özer, Türkmen’in gözaltı ve tutuklama sürecini BirGün’e anlattı. Özer, “Basın açıklamasının tamamı nedeniyle yargılanmadı” diyerek süreci şöyle özetledi: “Türkmen konuşması sırasında tek bir işçi örneği veriyor. Şireci’de geçtiğimiz aylarda bir iş kazası yaşandı ve o işçi iki kolunu kaybetti. Olaydan sonra yetkililer olay yeri incelemesi yapmış ve işçinin beyanını almışlar; işçi ‘şikâyetçi değilim’ demiş. Türkmen’in açıklamasında ise ‘Patronlardan hiçbir şekilde hesap sorulmuyor, bugüne kadar kaç patron cezaevine girdi ki?’ gibi bir ifade yer alıyor. Buna dayanarak savcılık makamı, ‘Biz gittik, olay yeri inceleme tutanağı tuttuk, işçinin beyanını aldık ve o da şikâyetçi olmadığını söyledi. Sen neye dayanarak hiçbir şey yapılmadığını söylüyorsun?’ diyor ve bu gerekçeyle tutuklama istiyor.”

Mehmet Türkmen’e yöneltilen suç tanımının mahkeme başlamadan saatler öncesinde değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özer, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasında ‘açık ve yakın bir tehlikenin’ oluşması şartı var. Verdikleri örnek üzerinden bu suçlamayı temellendiremeyeceklerini anlayınca başka bir yola başvurdular. Aslında burada asıl mesele suçun niteliği değil. Geçen sene de ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan açılan davalar vardı. Buradaki asıl amaç bir yargı tacizi süreci yürütmek, gözaltı ve tutuklama yoluyla işçilerin direnişini kırmak ve sendikal mücadelenin önüne geçmektir. Tutanağın altında zaten ‘tutuklama’ ibaresi yazılıydı; yapılanlar sadece prosedürü tamamlamak, sürece ‘hukuki kılıf’ uydurmak içindi. Kararın önceden verildiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İFADESİ ALINMADI

Türkmen dosyası savcılık tarafından "resen" başlatıldı. Ancak Türkmen’in benzer bir açıklamayı iki hafta önce Çalışma Bakanlığı önünde Şık Makas işçileri için de yapmış olduğu düşünüldüğünde, soruşturmanın söz konusu konuşmayla doğrudan bir ilgisinin olmadığı fikri güçleniyor. BİRTEK-SEN üyelerine göre eleştiriler Şireci ailesine ait Sırma Halı önünde yapıldıktan sonra "sorun" haline gelmeye başladı. Sendika yöneticileri, Şireci tarafının bir yönlendirmesi ve etkisi olduğu kanaatinde.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Mehmet Türkmen ise son açıklamasını cezaevine gönderilirken yaptı. Türkmen, “Bu ülkede iş cinayetlerinde işçiler ölüyor, ‘Bir tane patrondan kimse hesap sormuyor’ dediğimiz için yine bir patronun şikâyetiyle sendikacı tutuklanıyor. Bir gün diyecekler ki, ‘Bir zamanlar patronların emriyle işçilerin sendikacılarını tutuklayan hakimler, savcılar, valiler vardı.’ Çocuklarınız size sahip çıkmaya utanacak. Herkesi Sırma Halı işçilerine destek vermeye çağırıyorum. O işçileri yalnız bırakmayın. Onların patronunun şikâyetiyle alındım. Sırma Halı işçilerini yalnız bırakmayın” dedi. Sendikacı Türkmen’in tutuklanmasına aralarında Sırma Halı işçileri, DİSK Birleşik Metal-İş ve Gaziantep Barosu’nun da bulunduğu çok sayıda kurum ve kişiden de tepki geldi.

BU OYUNU OYNAMAYIN

Tutuklama kararı ardından adliyede koridorunda konuşan Türkmen’in cezaevine götürülmeden önceki son sözleri ise şu şekilde oldu: "Tutuklayın belki böyle adaleti sağlarsınız. Gidelim hadi! Sanki her şey prosedüre uygunmuş gibi beklemeyelim. Bundan sonra bir patron şikâyet ettiğinde alın cezaevine götürün. Bu oyunu oynamayın. Bu şekilde ifadeler, yargılamalar… Geçin bunları. Patronun kararı neyse onu uygulayın direkt."

Türkmen’e birçok sendika, siyasi parti örgütü ve meslek örgütlerinden destek geldi.

SOL Parti’nin sosyal medyasından yaptığı açıklamada “Tek adam rejimi hukuksuzluğa ve baskıcı politikalarına devam ediyor. Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanması sendikalara ve tüm toplumsal muhalefete dönük saldırıdır. Mehmet Türkmen derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise Türkmen’in tutuklanma kararının Sırma Halı işçilerinin fiili grevini kırmak ve Antep’teki zam huzursuzluğuna gözdağı vermek amacıyla alındığını vurguladı. Bayhan, "Bu tutuklama tüm Antep işçi sınıfına ve mücadeleci sendikacılığa yönelik bir saldırıdır. Yargı sermayenin ve sarayın sopası haline gelmiştir. Türkmen derhal serbest bırakılsın” dedi.

BAĞIMSIZ SENDİKACILAR İKTİDARIN HEDEFİNDE

Mehmet Türkmen geçtiğimiz yıl da sendikal faaliyet yürüttüğü süreçte tutuklandı. 2025’in Şubat ayında Başpınar OSB’de, ücret gasplarına karşı başlatılan direnişte, yine AKP’ye yakınlığıyla bilinen İrfan Çelikaslan’ın firması Çelikaslan tekstilde işçiler iş bıraktı. İşçilere destek veren Türkmen 14 Şubat’ta gözaltına alındı. 16 Şubat’ta sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklandı. Ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Migros depo işçileri Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde eylem yaptı. Eylemlerde yaklaşık 100 işçiyle birlikte Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da gözaltına alındı. Aksu, Polyak Maden işçilerinin direnişine jandarmanın müdahale etmesinin ardından da gözaltına alınmıştı.