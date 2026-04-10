‘Buradan bakınca daha kalabalık’ seyirciyle buluşuyor

Kimliklerin bulanıklaştığı, zamanın iç içe geçtiği, eskiyle yeninin, dün ile bugünün acımasızca birbirine karıştığı bir varoluş sorgulaması: Raf’ın yeni oyunu “Buradan Bakınca Daha Kalabalık” 11 Nisan’da Gri Sahne Beyoğlu’nda saat 20.30’da seyirciyle buluşuyor.

Oyun, izleyiciyi kimliklerin belirsizleştiği, tanıdık ama bir o kadar da yabancı bir dünyaya davet ediyor.

“Buradan Bakınca Daha Kalabalık” modern insanın kendi kopyaları arasında kayboluşunu ve yeniden var olma çabasını gösterişten uzak sade bir dille anlatıyor.

Doğuş Elden’in yazıp yönettiği, Cansu İrey ve Görkem Dalgıç’ın oynadığı oyun, denemekten çekinmeyen yapısı ve absürd dünyasıyla ön plana çıkıyor. Oyunun özgün müzikleri ve ses tasarımı Deniz Perhan’a, teknik uygulaması Vahit Utku İşçimen’e, görüntü tasarımı ve fotoğrafları Doğuş Elden’e ait.

Oyun 24 Nisan ve 23 Mayıs tarihlerinde yeniden Gri Sahne / Beyoğlu’nda seyirciyle buluşacak.

OYUNUN BROŞÜRÜNDEN

‘‘Geçmişin ve bugünün parçaları istemsizce yine birbirine karışıyor. Kalabalık dışarı çıkıyor, gelecek geçmişi yutuyor. Sonra kısa bir reklam arası… Kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Çünkü buradan bakınca herkes birbirinin tıpkısı, oradan bakınca sanki diğerinin intiharı.’’