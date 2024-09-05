Buradayız, bekliyoruz

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Uğur İSTANBULLU

Hopa’da yaşam alanlarını korumaya çalışan köylülere yönelik silahlı saldırı olayında katledilen Reşit Kibar törenle toprağa verildi. Tören öncesi ilçe meydanında toplanan halk burada yapılan konuşmalar ardından Hopa-Batum karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

Hopa meydanında toplananlar adına konuşan Nurcan Altunkaya saldırıda hayatını haybeden Reşit Kibar'a “çetelere geçit vermeyeceğiz" sözünü vererek sözlerine başladı.

Altunkaya, "Cankurtaran mevkiinde sözüm ona turizm projesi adı altında bölgeyi yağmalamak isteyen şirket yetkilileri doğayı savunmak isteyen köylülere saldırdı. AKP’nin yıllardır memleketin her yerinde sürdürdüğü doğa katliamların biri de Cankurtaran'da yapılmak isteniyor. Doğasına, ormanına, suyuna, geleceğine sahip çıkan Çifteköprü halkı bugün silahlı saldırı sonrasında bir canını kaybetti. Sermaye sahipleri çetelerle birlikte devletin kolluk kuvvetleri önünde orman talanına karşı çıkan halka silahla saldırı cesaretine sahiptir. Devlet bu cesaret proje onayını veren bakanlardan, uyuşturucu taciri çetelerden alıyor. Bizler de cesaretimizi hiç düşünmeden kurşunların önüne atlayan Cankurtaran halkından, Sevgili Reşit'ten alıyoruz. Sevgili Reşit sana söz; bu doğanın talanına ve de çetelere geçit vermeyeceğiz. Bu katliamın sorumlusu AKP’den, sermayeden hesabı biz soracağız. Biz bu katliamları yıllar öncesinde Arhavi’de öldürülen Avukat Cihan Eren’den biliyoruz. Bu katliamları Hopa Meydanı’nda doğasına sahip çıkan Metin Lokumcu'yu katledişlerinden biliyoruz. Onun için ki bizim kendimizden başka kurtuluşumuz yok diyerek herkesi doğa savunuculuğuna davet ediyoruz. Reşit’in hesabını hep birlikte sormaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Kibar’ın katledilmesinin ardından protestolar sürüyor. Artvin başta olmak üzere Trabzon, İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi birçok şehirde eylemler düzenlendi. Açıklamalarında "Asıl suçluyu biliyoruz, hesap soracağız" denildi.

OLAY ORGANİZE, TUTUKLU İSE TEK

Kalabalık bir süre Hopa Kemalpaşa yolunu kapattırken burada konuşan Kamil Ustabaş ise şunları söyledi: “Bu memleketin en küçük ağacına müdahale edildiğinde ve bu hayatı kendi adımıza yaşanır kılmak için bu hayatı güzelleştirmek için çetelere ve iktidara zehir edeceğiz. Bu gün bu yol kapatma sadece simgeseldi bu kadar net ve istediğimizde biz bu yolu saatlerce kapatırız ve hiç kimse bizi bu asfalttan sökemez. Biz şimdi çok daha cesuruz. Reşit Kibar'ın cesurluğunu yüklendik. Maden için doğamızı katletmeye gelenler şimdiden sonra daha çok düşünsün. Biz yanı başımıza Reşit'i alarak mücadele edeceğiz”

Halkevleri Hukuk Birimi sorumlusu Av. Haktan Özkan, olay sırasında ölen Reşit Kibar ile birlikte bölgede 6 kişinin olduğunu belirterek, “Savcılık tek bir tanığın ifadesi ile yetinip tetiği çeken Muhammet Ustabaş’ı tutuklarken, silahın sahibi F.M.’nin ise tutuksuz yargılanmasına karar veriyor. Oysa, olay organize bir şekilde gerçekleşiyor görüldüğü kadarıyla. Tartışma çıktıktan sonra Muhammet Ustabaş araçtan F. M’nin silahını eliyle koymuş gibi alıyor ve köylülerin üzerine ateş açıyor. Hal böyle iken sadece tetiği çeken kişinin tutuklanıp, silahın sahibi olan F.M’nin tutuklanmaması son derece hatalı bir karar. Bizler bu duruma itiraz edeceğiz” dedi.

Tören ve yürüyüşün ardından Reşit Kibarın naaşı yüzlerce Hopalının omuzlarında taşınarak doğduğu, büyüdüğü ve uğruna hayatını verdiği köyünün toprağına defnedildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PROJEDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan bölge yapılması planlanan mesire alanı ihalesini alan Yapı-Soy Beton şirketi projeden çekildiğini ilan etti. Şirketin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilmezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz”.

ATÖLYELERİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Artvin Cankurtaran mevkiinde yaşanan saldırıda Reşit Kibar’ın katledilmesinin ardından Hopa Çavuşlu köyünde bulunan gençler köyde faaliyet gösteren ağaç kesim atölyelerinin faaliyetlerini durdurttu. Köyde bulunan üç atölyeden biri Reşit Kibar’ın katili Muhammet Ustabaş’ın abisine, diğeri de orman parkı projesinin ihalesini alan Yapısoy Beton’un sahipleri Yunus Merttürk ve Reşit Merttürk’ün akrabalarına ait.

Reşit Kibar’ın cenazesinin ardından Çavuşlu köyünden gençler “Dağda ağacımızı kesip bir de burada çalışıyorsunuz. Bir de doğasını koruduğu için arkadaşımızı öldürdünüz. Burada böyle çalışamazsınız. Bundan sonra sizi burada istemiyoruz” diyerek atölyelerin kapatılmasını istedi.

Atölye sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrasında atölye sahiplerine atölyelerin kapatılarak malzemelerin taşınması için üç gün süre verildi.

Daha önce Hopa’da bulunan ve Muhammet Ustabaş’a ait bir marangoz atölyesi de ateşe verilmişti.