Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa etti

CHP listesinden Balıkeskir Milletvekili seçilen Burak Dalgın, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa etti.

Dalgın, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Kurucusu olduğu DEVA Partisinin 'çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini belirten Dalgın, Ali Babacan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Dalgın, partisine yönelik eleştirilerini ise şu şekilde ifade etti:

"DEVA Partisi'nin işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz.

Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım."

Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor.



Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor.



Sayın @alibabacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada… — Burak Dalgın (@bdalgin) January 7, 2025

Partinin önde gelen isimlerinden Mustafa Yeneroğlu da geçen hafta istifa etmişti.