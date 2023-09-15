Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı attı

Sivasspor, Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe forması giye genç oyuncu Burak Kapacak, EMS Yapı Sivasspor'a transfer oldu. Burak Kapacak'ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldı.

Sivas'a gelen Burak, Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Aralık 1999'da Bursa'da dünyaya gelen Burak, futbola Bursaspor alt yapısında başladı. Bursaspor'un tüm alt yapı takımlarında görev yapan Burak daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burak geçtiğimiz sezon ise Fatih Karagümrük'te forma giydi.

