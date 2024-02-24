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Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek.

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 14:49
  • Giriş: 24.02.2024 14:49
  • Güncelleme: 24.02.2024 14:49
Kaynak: İHA
Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Burak Pakkan’ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor hiç galibiyet alamazken 3 kez berabere kaldı.

1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Pakkan ayrıca bu sezon 2. kez Sivasspor maçı yönetecek. 
Burak Pakkan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2
Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

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