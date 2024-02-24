Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek.

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Burak Pakkan’ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor hiç galibiyet alamazken 3 kez berabere kaldı.

1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Pakkan ayrıca bu sezon 2. kez Sivasspor maçı yönetecek.

Burak Pakkan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:



Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1

Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1