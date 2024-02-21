Burak Yılmaz: Ankaragücü maçına konsantre olduk

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Ankaragücü maçına konsantre olduk" dedi.

Süper Ligde 10 maç sonra galip gelen Kayserispor, ligin 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.