Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gaziantep FK’da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, dört gün içinde oynadıkları iki zorlu maça dikkat çekerek, sahada mücadele gücü yüksek bir takım izlettiklerini ifade etti.

"GURUR DUYUYORUM"

Yılmaz, “Dört gün içinde oynadığımız iki zorlu maçta da sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik. Oyuncularımın gösterdikleri özveri ve mücadeleyle gurur duyuyorum” dedi.

Takımın son ana kadar oyunun içinde kaldığını vurgulayan Yılmaz, oyuncularına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen, birbirine inanan ve şehrini onurla temsil eden takımıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu oyuncu grubunun hocası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.”