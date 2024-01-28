Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, düzenlenen imza törenle 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, Kayseri ekibinden ayrılan teknik direktör Recep Uçar'ın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisini aradığını ve uzun uzun dertleşerek moral verdiğini belirten Yılmaz, Uçar'a teşekkür etti.

Ekibine güvendiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizin köklü kulüplerinden Kayserispor'un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye adım atması bizler için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. Dün o soğukta gelip beni karşılamaları, bana verdiği enerji verdi. Bize inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.