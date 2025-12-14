Burak Yılmaz iki hafta sonra bırakıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında iki hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Yılmaz, geçen hafta Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya şu ifadelerle cevap vermişti:

"Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum."

ANTRENÖRLÜK GEÇMİŞİ

Yılmaz, antrenör olarak geçirdiği kısa dönemi ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Çok üzüldüm, yara aldım, kırıldım ama 4 maçlık teknik direktörlük yaptım diyemem. Kayserispor'a gittiğimde ligde kalması imkansızdı. Oraya gittik ve kümede kaldık.

Kasımpaşa'da kümede kalalım dediler, kaldık ve anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep FK'de kendim transfer yapıyorum. Başkanımız da bana destek oldu. Kendi oyunumu kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam var. Kendimi en çok geliştirdiğim yönüm insan yönetimi diye düşünüyorum."