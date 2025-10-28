Burak Yılmaz'ın yenilmezlik serisini Fenerbahçe bozdu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Gaziantep'in ligdeki 7 maçtır süren yenilmezlik serisini En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle sona erdirdi.

Teknik direktör Burak Yılmaz, ilk yenilgisini almış oldu. En son 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandırabilen Faslı yıldız, 5 hafta sonra golle tanıştı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. 5. dakikada En-Nesyri'nin kaydettiği golle öne geçen sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun 22. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı. Soyunma odasına da Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle gidildi.

78. dakikada En-Nesyri yerine oyuna dahil olan Talisca, 81. dakikada topu ağlarla buluşturdu. 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu, mücadelenin skorunu belirledi. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Öte yandan Gaziantep FK'de Abena, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten ve ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, sıradaki maçında Beşiktaş'a konuk olacak.

7 maçlık yenilmezlik serisini koruyamayan 17 puanlı Gaziantep FK ise Alanyaspor'u ağırlayacak.