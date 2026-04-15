Burak Yılmaz’ın Gaziantep FK karnesi

Gaziantep FK’de teknik direktörlük görevine 2025-26 sezonunun başında getirilen Burak Yılmaz, 234 gün süren görevinde dalgalı bir performans grafiği sergiledi.

Kırmızı-siyahlı ekipte 27 lig maçına çıkan Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle maç başına 1,25 puan ortalaması yakaladı.

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep temsilcisi, ilk iki haftada puan ve gol üretemeyince 19 Ağustos 2025’te görevi Burak Yılmaz’a devretti. Transfer döneminin son bölümünde kadroya yapılan takviyelerle birlikte takımın çehresi değişti.

İYİ BAŞLANGIÇ, KIRILMA FENERBAHÇE MAÇI

Yılmaz, takımın başındaki ilk maçında ligin 3. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek olumlu bir başlangıç yaptı. Devam eden süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK, ilk 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ancak ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup olunması, performanstaki düşüşün başlangıcı oldu. Bu karşılaşma, Yılmaz yönetimindeki takımın ilk kez gol atamadığı maç olarak kayıtlara geçti.

4 GÜN SÜREN AYRILIK

İç sahada Göztepe’ye 1-0 kaybedilmesinin ardından Burak Yılmaz görevinden ayrıldı. Bu ilk döneminde 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.4 gün sonra dönüş, istikrar gelmedi

Gaziantep FK ile yolların ayrılması sadece 4 gün sürdü. Taraflar 19 Aralık 2025’te yeniden anlaşırken, Yılmaz ikinci dönemine ağır bir yenilgiyle başladı. Ligin 17. haftasında deplasmanda Başakşehir FK karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyet dikkat çekti.

İkinci periyotta istikrarsız bir görüntü çizen Gaziantep temsilcisi, 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

KARİYER ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Burak Yılmaz, Gaziantep FK’deki 1,25 puan ortalamasıyla kariyerinin önceki dönemlerinin altında kaldı. Yılmaz, daha önce görev yaptığı Beşiktaş’ta 1,00, Kayserispor’da 0,90 ve Kasımpaşa’da ise 1,38 puan ortalaması yakalamıştı.