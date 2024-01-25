Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Burakbey, 2 Şubat'ta Babylon'a konuk oluyor

Kültür Sanat
  • 25.01.2024 17:14
  • Giriş: 25.01.2024 17:14
  • Güncelleme: 25.01.2024 17:19
Kaynak: Haber Merkezi
Burakbey, 2 Şubat'ta Babylon'a konuk oluyor

Elektronik, pop ve deneysel pop sularındaki üretimleriyle dikkat çeken Burakbey, 2 Şubat Cuma gecesi Babylon'a konuk olacak. 

Biletlere, Biletix, Mobilet ve Passo üzerinden ulaşabiliyor.

2019 yılında bağımsız olarak yayınladığı ilk çalışması “Canın Nasıl İsterse”den sonra, sarbeni (2020), uyurgezer (2020), \pürhayal/ (2021) teklilerini yayınladı.

Evren, inançlar ve mitolojinin derinliklerine dalan ilk albümü “Deliler Oratoryosu'nu geçtiğimiz sene bağımsız bir şekilde yayınlayan Burakbey, albümün kapanış konserinde konuklarıyla sahne alacak.

BirGün'e Abone Ol