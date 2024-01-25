Burakbey, 2 Şubat'ta Babylon'a konuk oluyor
Kaynak: Haber Merkezi
Elektronik, pop ve deneysel pop sularındaki üretimleriyle dikkat çeken Burakbey, 2 Şubat Cuma gecesi Babylon'a konuk olacak.
Biletlere, Biletix, Mobilet ve Passo üzerinden ulaşabiliyor.
2019 yılında bağımsız olarak yayınladığı ilk çalışması “Canın Nasıl İsterse”den sonra, sarbeni (2020), uyurgezer (2020), \pürhayal/ (2021) teklilerini yayınladı.
Evren, inançlar ve mitolojinin derinliklerine dalan ilk albümü “Deliler Oratoryosu'nu geçtiğimiz sene bağımsız bir şekilde yayınlayan Burakbey, albümün kapanış konserinde konuklarıyla sahne alacak.
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