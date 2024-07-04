Burak’ın ortağı yolunu bulmuş

Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın "gemicik" ortağı Mecit Mert Çetinkaya’nın da AKP döneminde KİPTAŞ’tan “özel indirimli” üç daire aldığı anlaşıldı.

Yurttaşlar ev sahibi olma hayaliyle yıllarca çalışıp para biriktirirken AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “özel indirimle” ev sattığı iktidara yakın isimlere yenileri ekleniyor. Amacı “her gelir grubuna uygun, kâr odaklı değil, insan odaklı” projeler üretmek olan İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ), 31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala dikkati çeken işlemlere imza attı.

AKP’li Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanlığı döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında gayrimenkul satışını olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmamasına rağmen “kampanya” adı altında indirimler ile bazı satışlar yapıldı. Bu şekilde yaklaşık 200 üst düzey bürokrat, iş insanı ile KİPTAŞ yöneticisine ucuza daire satıldı.

HEM KENDİNE HEM KIZINA ALDI

Ucuza daire alan isimler arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın ortağı Mecit Mert Çetinkaya’nın da yer aldığı ortaya çıktı. 15 Kasım 2018 tarihinde Çetinkaya ile kızının aldığı daireler şöyle:

• Liste fiyatı 1 milyon 83 bin TL olan daire 871 bin TL’ye Mecit Mert Çetinkaya’ya satıldı.

• Satış fiyatı 1 milyon 101 bin TL olan dairenin ise 886 bin TL’ye Çetinkaya’nın kızı Hacer Zeynep Cengiz’e satışı yapıldı.

• 1 milyon 196 bin TL’ye satılması gereken daire 962 bin TL’ye Çetinkaya ile kızına satıldı. Dairenin yüzde 50’sinin Çetinkaya’ya yüzde 50’sinin ise kızı Hacer Zeynep Cengiz’e ait olduğu öğrenildi.

2007’DEN BERİ ORTAKLARI

Mecit Mert Çetinkaya’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük oğlu Burak Erdoğan’ın yıllardır ortağı olduğu biliniyor. Çetinkaya ile Burak Erdoğan 2007 yılında MB Denizcilik Taşımacılık isimli bir şirket kurdu. Bu şirket, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” yanıtını vermişti.

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ARABALI VAPUR KİRALAMIŞTI

İBB’ye bağlı İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 2018 yılında Anadolu Yakası’ndaki Beykoz ilçesinin Çubuklu semti ile Avrupa Yakası’ndaki Sarıyer İlçesinin İstinye semti arasında kullanmak üzere iki adet arabalı vapur kiralanmasına karar verdi. 1 Ağustos 2018 tarihinde Çetinkaya Armatörlük ile Manta Denizcilik iş ortaklığı ile sözleşme imzalanarak iki arabalı vapur 30 Temmuz 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yaklaşık 100 milyon TL’ye kiralandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarında iki şirketin de Mecit Mert Çetinkaya ile ailesine ait olduğu görülüyor.