Burası Antartika değil Ağrı’daki Balık Gölü

Doğu Anadolu’nun saklı güzelliklerinden biri olan, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Göl yüzeyindeki buzun kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Gün batımında oluşan manzaralar ise ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kış aylarında doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kayma gibi aktiviteler için tercih edilen göl, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Donan buz üzerinde yürüyüş yapan ve eğlenceli zaman geçiren İbrahim Kılıç adlı yurttaş ‘‘Hava yaklaşık eksi 18 derece. Gölün üstünde olmak harika bir his’’ dedi.