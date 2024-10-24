"Burası Size Göre Değil" MUBİ’de

“Burası Size Göre Değil” kısa filmi MUBI Türkiye’de gösterime girdi.

Film, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56. Türkiye Sineması Ödülleri’nde, Giovanni Scognamillo fantastik film ödüllerinde 2023 yılının uzun ve kısa metraj tüm filmleri arasından seçilen 5 filmlik kısa listede yer alarak, aday olarak seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin destekleriyle çekilen film, 2025 yılında da festival yolculuğuna devam edecek.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL KAZANDI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ceyda Aşar’ın üstlendiği kısa film çok sayıda ödül kazandı.

Film, Oscar/Academy Award sertifikasına sahip, 32. Raindance (Londra), 46. Drama (Yunanistan), 50. Athens (Amerika), 20. Bend (Amerika) gibi prestijli kısa film festivallerinin uluslararası yarışmalarına seçildi.

Amerika’dan Çin’e kadar 25’i aşkın festivale katıldı.

2023 yılında yayınlanan film; 18. Boston Turkish Festival’de en iyi film, 24. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde en iyi kurgu, 17. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali'nde en iyi yönetmen, 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde SİYAD en iyi film, 14. Sinepark Kısa Film Festivali'nde (Korku Tüneli Kategorisi) en iyi film ödüllerini kazandı.