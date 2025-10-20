Burçin Terzioğlu kimdir? Başarılı oyuncunun kariyeri, filmleri-dizileri ve ödülleri

Televizyon ve sinemanın en yetenekli isimlerinden biri olan Burçin Terzioğlu, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde onlarca başarılı projede yer aldı. 1980 doğumlu sanatçı, Poyraz Karayel, Yalancı ve Merhamet gibi unutulmaz dizilerdeki performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Peki, Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve hangi ödülleri kazandı? Tüm detaylar şöyle:

BURÇİN TERZİOĞLU’NUN HAYATI VE EĞİTİMİ 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Burçin Terzioğlu, oyuncu bir aileden geliyor. Babası Yılmaz Terzioğlu, annesi Makbule Terzioğlu ve ablası Buket Terzioğlu da oyuncu. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlayan Terzioğlu, sahne diksiyonu ve kamera önü performansı konusunda profesyonel bir altyapı kazandı. Henüz 5 yaşında Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle sinemaya adım atan oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

OYUNCULUK KARİYERİ: ÇOCUK OYUNCULUKTAN BAŞROLE 1986-1988 yıllarında yayınlanan Perihan Abla dizisiyle tanınan Terzioğlu, 1990’larda Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarda rol aldı. 2000’li yıllarda Kadın İsterse dizisindeki Demet karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Poyraz Karayel dizisindeki Ayşegül karakteriyle kariyerinin zirvesine çıktı ve Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Netflix dizisi Hakan: Muhafız’da “Rüya Erdem”, FOX’un Kurşun dizisinde “Leyla Devrim”, Yalancı dizisinde ise “Deniz Sungur” rollerini canlandırdı.

BURÇİN TERZİOĞLU’NUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ Yıl Yapım Rol Tür 2004-2006 Kadın İsterse Demet Dizi 2006-2007 Fırtına Zeynep Dizi 2010-2011 Ezel Azad Karaeski Dizi 2013-2014 Merhamet Deniz Dizi 2015-2017 Poyraz Karayel Ayşegül Umman Dizi 2019 Kurşun Leyla Devrim Dizi 2021 Yalancı Deniz Sungur Dizi 2019 Güzelliğin Portresi Nisan Film 2025 Ben Leman Leman Bilgin Dizi

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI Burçin Terzioğlu, 2016 Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülü başta olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görüldü. Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla “Yılın Kadın Oyuncusu”, “En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu” ve “Yılın En İyileri” gibi ödülleri topladı. Dijital platformlardaki başarısı ise Hakan: Muhafız dizisindeki rolüyle taçlandı.

BURÇİN TERZİOĞLU’NUN ÖZEL HAYATI Ünlü oyuncu, 2008 yılında Murat Yıldırım ile evlenmiş, 2014 yılında boşanmıştır. Ardından Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli ile 2014-2018 yılları arasında bir ilişki yaşamıştır. Şu anda yaşamını İstanbul’da sürdürmekte ve People Talent Management (Yasemin Özbudun) ajansına bağlı olarak kariyerine devam etmektedir.