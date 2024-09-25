Burcu Bilgin’den gizem dolu bir polisiye roman

BirGün / ANKARA

KaraKarga Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan ‘Beni Kim Öldürdü?’, gizem dolu bir polisiye roman olarak raflarda yerini aldı. Burcu Bilgin’in ustalıkla kaleme aldığı eser, polisiye türünün merak uyandıran unsurlarını başarıyla işleyerek okuyucuyu sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Burcu Bilgin’in keskin üslubu ve sürükleyici anlatımıyla, okur, sayfalar ilerledikçe daha fazla ipucu toplayarak olayı çözmeye çalışıyor. Ancak romanın her köşesinde beklenmedik bir sürpriz gizli.

Romanın merkezinde, genç ve başarılı bir kadının ölümünün ardından geride kalan gizem yatıyor. Selin Yazman’ın ölümünün perde arkasındaki sırlar açığa çıktıkça, okurlar kendilerini karmaşık bir olay örgüsünün içinde buluyor. Başkomiser Engin Kozak ve ekibi, cinayeti çözmeye çalışırken karakterlerin çok katmanlı yapıları ve derin psikolojik çözümlemeler ön plana çıkıyor. ‘‘Beni Kim Öldürdü?’’ sadece bir cinayet hikâyesi değil, aynı zamanda insan ilişkilerinin, güç oyunlarının ve intikamın incelikle işlendiği bir roman.