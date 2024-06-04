Burcu Demir’in annesi: Adalet talep ediyoruz

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Elazığ Şubesi üyesi kadınlar, Elâzığ’da Uzman Çavuş Murat Çoşansel tarafından öldürülen Burcu Demir için açıklama yaptı.

Elâzığ’da 32 yaşındaki Burcu Demir’i 8 Şubat’ta katleden Uzman Çavuş Murat Coşansel’in yargılanmasına bugün başlanacak. Elâzığ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.00’te başlayacak dava için aile adalet çağrısı yaparken, Elâzığ Kadın Platformu üyeleri de tüm kadınları dava gününde aile ile dayanışmaya çağırdı. Burcu Demir’in annesi Songül Demir, "Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz.”