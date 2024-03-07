Burcu Göksal'ın sözlerine bir eleştiri de CHP'li Salıcı'dan

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi.

Salıcı, Köksal’ın sözlerine ilişkin Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak" diye yazdı.

Salıcı, paylaşımının devamında "Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Dün Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, dün DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.