Burcu Köksal AKP'ye katılacağını açıkladı, Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katılacağını açıklamasının ardından akıllara AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Köksal için kullandığı ifadeler geldi.

Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanan Köksal'a kamuoyundan yoğun tepki gelmişti. Köksal'a tepki gösteren bir isim de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu.

ERDOĞAN, "IRKÇI, FAŞİST ZİHNİYETTEN OLMADIK" DEMİŞTİ

Erdoğan, Köksal'ı hedef aldığı sözlerinde "Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 19 Mart 2024'teki konuşmasında, özetle şunları söylemişti:

"Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık.14-28 Mayıs seçimlerindeki gibi bu seçimde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Bunlar lafa gelince sağda solda ahkam keserler ama insanları etnik kökenine bakarak ayrıştırmadan duramaz. Biz yakın geçmişte Çorum, Maraş olaylarını yaşamış milletiz. Sivas olaylarında provokasyonları yaşamış milletiz. Kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyordur. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız."

12 MART'TA AKP'YE KATILACAK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, AKP’ye katılacağı iddialarına ilişkin "Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile yarım saat görüştüğünü ve bu kararı aldığını savunan Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a 'Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız' diyor" şeklinde konuştu.