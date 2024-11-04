Burcu Köksal'dan Esenyurt mitingi açıklaması: "Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köksal, kayyum karşıtı mitinge katılmamasına ilişkin açıklamasında “Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüs üstünde olmam” ifadelerini kullandı.

Başkan Burcu Köksal tv100 yayınında şu açıklamaları yaptı:

"Ben Cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.

"BENİM ÇİZGİM BELLİ"

Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli.

"BAŞKA BİR PARTİYİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Bir CHP’li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti’ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti’ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

(Esenyurt'taki mitingi) Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak, hukuk, adalet hepimiz için."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulması üzerine konuşan Köksal, “Benim böyle bir iddiam yok” ifadelerine yer verdi.