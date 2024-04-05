Burcu Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Seçim öncesi DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözleriyle tepki çeken Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da yüzde 50.73 oy oranıyla zafer elde etti.
Köksal'ın ardından AKP'nin adayı H. Ceylan Uluçay, yüzde 31.82 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı seçilen Köksal, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Köksal, ziyarete ilişkin, "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettim" dedi.
Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettim. @kilicdarogluk pic.twitter.com/9KZnRWqu7Y— BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) April 4, 2024