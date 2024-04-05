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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Burcu Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.

Güncel
  • 05.04.2024 09:30
  • Giriş: 05.04.2024 09:30
  • Güncelleme: 05.04.2024 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Seçim öncesi DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözleriyle tepki çeken Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da yüzde 50.73 oy oranıyla zafer elde etti.

Köksal'ın ardından AKP'nin adayı H. Ceylan Uluçay, yüzde 31.82 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı seçilen Köksal, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Köksal, ziyarete ilişkin, "Siyasette üzerimde emeği çok olan tecrübelerinden herzaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ziyaret ettim" dedi.

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