Burcu Köksal iddialarına Murat Emir'den yanıt: "İletişimimiz olmadı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmalarında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine ilişkin vergi denetim raporlarında AKP’ye yakın şirket ve kurumlara para transferleri yapıldığını öne sürdü. Emir, Afyonkarhisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin "Kendisiyle bir iletişimimiz olmadı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine ilişkin vergi denetim raporlarında “olağanüstü para transferleri” tespit edildiğini öne sürdü. Emir, “AKP’nin finansörü Murat Gülibrahimoğlu’dur” dedi.

Emir, hafriyat sahasına ilişkin tüm işlemlerin bakanlık denetiminde gerçekleştiğini belirterek, İstanbul Valiliği ve İBB’nin projeden pay aldığını gösteren belgelerin ellerinde bulunduğunu ifade etti. Hafriyat miktarına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu savunan Emir, "185 milyon ton hafriyat için yaklaşık 7,5 milyon kamyon trafiği gerekir. Her 17 saniyede bir kamyonun İstanbul trafiğine girmesi lazım" dedi.

"KURUM'UN SEÇİM KAMPANYASINI MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KARŞILAMIŞ"

Murat Gülibrahimoğlu hakkında hazırlanan vergi denetim raporlarında çok sayıda para transferi bulunduğunu ileri süren Emir, bu transferlerin AKP'ye yakın şirket ve kurumlara yapıldığını iddia etti. Emir, "Şimdi böyle bir şirket aynı zamanda Murat Kurum'un seçim kampanyasını gerçekleştiriyor ve bu şirkete maliyenin denetim raporuna göre anlıyoruz ki, bu Murat Gülibrahimoğlu 41 milyon 666 bin lira göndermiş. Yani Murat Kurum'un seçim kampanyasını Murat Gülibrahimoğlu karşılamış. Hani bu Ekrem İmamoğlu'nun birlikte çete kurduğu, birlikte usulsüz işlem yaptığı, para kazandığı, rüşvet yediği diye iddia ettikleri kişi Murat Kurum ile iç içe. Murat Kurum diyor ki: 'Bunu ben almadım' Ya senin cebine aldın demiyoruz zaten, bu senin kampanyaya gelmiş, işte belgesi" diye konuştu.

Emir, Gülibrahimoğlu’nun şirketinden Akit TV’ye 5 milyon 700 bin lira aktarıldığını, İlim Yayma Cemiyeti’ne ise 2 milyon lira verildiğini öne sürdü. AKP'ye yakın olduğu iddia edilen bazı reklam şirketlerine de ödeme yapıldığını savunan Emir, "Boğazına kadar AKP’li, boğazına kadar AKP’yi fonlamış" ifadelerini kullandı.

"VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ, GÜLİBRAHİMOĞLU'NA 2,5 MİLYAR LİRA KREDİ VERMİŞ Mİ, VERMEMİŞ Mİ?"

Emir, VakıfBank Genel Müdürü hakkında da iddialarda bulunarak, Murat Gülibrahimoğlu’na 2,5 milyar lira kredi verildiğini ve söz konusu uçakla seyahat edildiği yönündeki iddiaların araştırılmadığını savundu. Emir, şunları kaydetti:

"Yeri gelmişken söyleyelim: Hani uçak vardı ya, İmamoğlu'nun bindiğini iddia ettikleri o uçağa İmamoğlu'nun bilmediği ortaya çıktığı gibi Adem Soytekin'in bir iddiası var. Diyor ki: 'Vakıfbank Genel Müdürü bu uçakla çok defa seyahat etti' diyor. Araştırıldı mı? Hayır. Peki, Adem Soytekin'in her sözünü delil kabul edip kime suç attıysa, kime iftira ettiyse cezaevine koyuyorsunuz da bu Vakıfbank Genel Müdürü hakkında niye işlem yapmıyorsunuz? Peki, bu Vakıfbank Genel Müdürü, Murat Gülibrahimoğlu'na 2,5 milyar lira kredi vermiş mi, vermemiş mi? Vermiş. O kadar açık ki tablo: Vakıfbank Genel Müdürü Murat Gülibrahimoğlu'na 2,5 milyar lira kredi vermiş, Adem Soytekin'in iddialarına göre o uçakla birçok kere genel müdür ziyaretlerde bulunmuş ve şimdi bu kişiyle Sayın İmamoğlu'nu ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Böylesine olmayacak işler. Bir söz de Murat Kurum'a söyleyelim. Bakın Sayın Murat Kurum, siz diyorsunuz ki: 'Biz bu para ilişkisinde yokuz, benim bilgim yok, bana para gelmedi' diyorsunuz. Oysa bu paranın geldiğini biz belgeledik. Kalyon İnşaat sizin reklamınızı yaptı, sizin seçim kampanyanızı yaptı ve parası da buradan ödendi; en azından parasının bir bölümü"

BURCU KÖKSAL'IN AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Emir, Afyonkarhisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine şunları dile getirdi:

"Burcu Köksal'la ilgili tabii kendisiyle bir iletişimimiz olmadı. Son değerlendirmesi hakkında ben yorum yapamam ama bildiğimiz kadarıyla sadece bu Afyon için de geçerli değil. Türkiye'nin birçok yerindeki birçok belediye başkanımıza çeşitli yollarla baskılar yapıldığını, tehditler yapıldığını, şantajlar yapıldığını ve bunlar üzerinden belediye başkanlarımızı istifa ettirmek veya mümkünse kendi partilerine geçirmek konusunda bir çaba içerisinde olduklarını biliyoruz. Örneklerini de yaşadık. Dolayısıyla AKP elindeki yargı kolları ile bütün olanakları kullanarak, bütün şartları zorlayarak belediye başkanlarımızı görev yapamaz hale getirmek konusunda kararlılığında devam ediyor. Ama biz de dimdik ayakta, onlara karşı, bu hukuksuzluğa karşı, bu şantajlara karşı direnmeye devam edeceğiz."