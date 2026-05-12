Burcu Köksal'ın paylaşımına kısa sürede binlerce tepki yağdı

AKP katılan Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal'ın rozet töreninin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımına kısa sürede binlerce yurttaş tepkisini ifade eden mesajlarla karşılık verdi.

  • 12.05.2026 20:39
  • Giriş: 12.05.2026 20:39
  • Güncelleme: 12.05.2026 20:44
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal, rozet töreninin ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenin görsellerini de ekleyen Köksal'ın paylaşımının altına kısa sürede binlerce yurttaş tepkisini ifade eden mesajlar yazdı.

Köksal'ın ilgili paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Adalet ve Kalkınma Partisi 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldık.
Afyonkarahisarımız için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz.
Şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

