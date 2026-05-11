Burcu Köksal: "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Burcu Köksal'ın yarın AKP'ye katılacağını söylediği iddia edildi. Buna göre Köksal, "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat" dedi.

"DİNAR BELEDİYE BAŞKANI DA KATILACAK" İDDİASI

Yarkadaş'ın aktardığına göre; Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AKP'ye katılacağını söyledi. Yarkadaş, "7 meclis üyesi istifa etmiş. Burcu Köksal’ın deyimiyle belediye meclisinin çoğunluğu AK Parti’ye geçiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir AKP'ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa etmişti. Bu gelişmeyi takiben Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "İktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.