Burdur - 2 katlı ev yandı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü. Yangın sırasında evde bulunan kadını ekipler kurtardı.

Bala Mahallesi'nde Ömer Toptal'a (51) ait 2 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, arazöz, sağlık, polis, jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler önce evde bulunan Ayşegül Topdal'ı kurtardıktan sonra alevlere müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası ekipler alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Evin plastik ve tahta olan çatısı ile balkon kısmı tamamen yandı. Yangın sırasında ev sahiplerinin kızı olan Ayşegül Topdal haricinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Yangının söndürülmesinin ardından gelen ev sahipleri fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ev sahipleri hastaneye sevk edildi.

Haber- Kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN, (DHA)