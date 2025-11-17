Burdur - 2 katlı ev yandı

BURDUR'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Günalan köyünde Halil Erten'e ait evden saat 09.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)