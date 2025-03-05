Burdur - Alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

BURDUR'da park halindeki bir araca çarpıp, karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 9 bin 268 lira ceza yazılarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Burdur merkez Armağan İlci Bulvarı'nda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada Basri Ç. (25) yönetimindeki 26 BJ 739 plakalı otomobil, otogardan kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 15 LH 957 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak Fatma Nur B. (25) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Trafik ekiplerinin yaptıkları kontrolde 0,94 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 268 lira ceza yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.