Burdur- Anaokuluna futbol, voleybol ve basketbol sahası

BURDUR'da bir anaokulu bahçesine futbol, basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Şirinevler Anaokulu bahçesine yapılan tesislerin açılış törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Eğitim Sendikalarının temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.Okul müdürü Hatice Yüksel, "öğrencilerimizin fiziksel gelişimini desteklemek, spor kültürünü küçük yaşlardan kazandırmak ve okul ortamını zenginleştirmek amacıyla açık hava spor tesisi yapım çalışmalarını başlattık. Hayırseverlerin desteğiyle 280 metrekare alan üzerinde 112 metrekaresi voleybol ve basketbol sahası, 168 metrekaresi suni çim futbol sahası yapıldı" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, sahaların yapımında emeği geçen hayırseverlere plaket verdi, öğrencilerin futbol maçında ilk vuruşu yaptı. (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sahalardan dron görüntüsü

-Valinin okulda karşılanışı

-Öğrencilerle sohbeti

-Kurdele kesimi

-Plaket takdimi

-Fidan dikimi

-Genel detay

-Havadan detaylar

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-