Burdur - Apart yangını korkuttu

BURDUR'da apart dairenin mutfak kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanelik oldu.

Burdur merkez Konak Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki 3 katlı bir binadan saat 02.30 sıralarında duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apart dairenin mutfağında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına ilk olarak çevredeki iş yerinin çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın mutfakta büyük çaplı hasara sebep oldu. Dumandan etkilenen Seda U. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. (DHA)

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Görüntü Dökümü

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- Ekipler

- Seda U.'nun ambulansa binişi

- Yanan mutfak

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-