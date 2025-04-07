Burdur - Bacağını çapa makinesine kaptırdı

BURDUR'da serada çalışırken bacağını çapa makinesine kaptıran Abdil Arık (34) yaralandı.

Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasandamı sokaktaki serada çapa yapan Abdil Arık bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Arık, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arık buradaki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)