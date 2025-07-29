Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Ercengiz, "Kendisi Antalya’yı ve hemşehrilerini düşündüğünü, Türk yargısına olan güvenini kaybetmediğini ve adaletin tecelli ederek özgürlüğüne kavuşup tekrar Antalyalılara hizmet etmeyi beklediğini ifade etti" dedi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ercengiz, Böcek’in tüm sevenlerine ve hemşehrilerine teşekkür ve selamlarını ilettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Muhittin Böcek Başkanımızla cezaevinde görüştük. Kendisi Antalya’yı ve hemşehrilerini düşündüğünü, Türk yargısına olan güvenini kaybetmediğini ve adaletin tecelli ederek özgürlüğüne kavuşup tekrar Antalyalılara hizmet etmeyi beklediğini ifade etti. Genel durumu iyi. Bazı küçük sağlık sorunlarının bulunduğunu, ilgili mercilere ilettiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Kovid-19 sonrası oluşan bazı sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik taleplerini de aktardı.”

Ercengiz, ziyaretin sonunda Muhittin Böcek’in en kısa sürede özgürlüğüne kavuşarak Antalya’ya hizmet etmeye devam edeceğine inandığını dile getirdi.