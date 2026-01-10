Burdur belediye başkanı kim ve Burdur hangi partide? (2026 Güncel)

31 Mart 2024'te merakla beklenen Burdur seçim sonucu sonrasında Burdur Belediye Başkanı kim oldu? Burdur Belediyesi hangi partinin? Burdur'un ilçelerini hangi partiler kazandı? Detaylar şöyle:

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'dir. 9 Eylül 1973 tarihinde Burdur'da doğan Ali Orkun Ercengiz, 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Burdur Belediye Başkanı olmuştur. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 53.4'lük bir oyla ikinci kez Belediye Başkanlığına seçilmiş ve halen görevdedir.

31 MART 2024 BURDUR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Burdur'da yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ali Orkun Ercengiz, oyların yüzde 46,28'ini alarak Burdur Belediye Başkanı seçildi. AKP'nin adayı Mehmet Şimşek yüzde 42,89 oyla ikinci, İYİ Parti'nin adayı Namık Kelmal Özkan yüzde 3,36 oyla üçüncü oldu.

BURDUR'UN İLÇELERİ HANGİ PARTİDE (2026 GÜNCEL)