Burdur Belediyesi'nden fırın ve lokantalarda ramazan denetimi

(BURDUR) - Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kentteki fırın, pastane ve lokantalarda denetimlerini yoğunlaştırdı.

Burdur Zabıtası, ramazan ayı dolayısıyla kentte gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini titizlikle inceleyen ekiplerimiz; işletmelerin temizlik standartlarını, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumunu ve ürünlerin saklama koşullarını detaylı şekilde kontrol etti. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca gramaj kontrolleri yapılarak satışa sunulan ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğu denetlendi. Lokanta ve restoranlarda yapılan incelemelerde ise iş yerleri ve kullanılan ürünler büyük bir hassasiyetle kontrol edildi. Ekiplerimiz; gıda uygunluğu, hijyen şartları, menü ve fiyat etiketleri, mutfak temizliği, raf ve tezgah düzeni ile işletme ruhsatı ve vergi levhası gibi unsurları tek tek gözden geçirdi. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gıda tüketimi yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerine devam edecektir. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman ön plandadır."