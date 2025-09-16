Burdur Belediyesi'nden sağanak yağış mesaisi

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, dün akşam saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağışın ardından olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yoğun mesai yaptı.

Burdur’da akşam saatlerinde sağanak yağışın başlamasıyla sahaya çıkan ekipler, olası riskleri tespit ederek hızla müdahale etti. Vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de dikkate alan ekipler, su baskınlarının önlenmesi ve yolların temizlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle mazgal ve su tahliye noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla yağmur sularının birikmesi engellendi.

Çalışmaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü bildirildi.