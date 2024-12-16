Burdur'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i tutuklandı

Burdur'da 15 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla evde otururken vurularak ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 çocuktan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan çocuğun ifadesine olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anında Halil Can Çavaş ile evde bulunan diğer 3 çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 çocuktan A.A. (16) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce öldürme suçundan tutuklanırken, diğer 2 çocuk ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İFADESİNDE “KAZAYLA OLDU” DEDİ

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan 3 çocuktan A.A.'nın ifadesinde Halil Can Çavaş'ı kazayla vurduğunu söyleyerek, “Tüfek elimde oturuyordum, Halil de karşımda duruyordu. Tüfeği boş sanıyordum. Oynarken bir anda patladı ve Halil vuruldu. Nasıl olduğunu anlamadım” dediği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Halil Can Çavaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sultandere mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.