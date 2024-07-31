Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel 31.07.2024 16:40 Giriş: 31.07.2024 16:40

Güncelleme: 31.07.2024 16:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA