Burdur'da 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Sadık Özyılmaz (62) idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında Yunus Uzel'in (44) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Ayşe (43), Figen (46), Sultan (71) ve Muhittin Eren Uzel (78) ile Dursun Özyılmaz (58), Kezban Kübra Aslan (35) ve çocukları Salih Eymen (10), Faruk Kerem (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz kurtarılamadı.
Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.