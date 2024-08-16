Burdur'da 2 otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Burdur'un Çavdır İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Bölmepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Antalya yönünden Denizli'ye giden Sezgin Ö. (47) yönetimindeki otomobil ile Yusuf O. (64) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 plakalı otomobil takla atarak banket üzerinde durabildi.

Yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün yara almadığı kazada diğer araç sürücüsü Yusuf O. ile aynı araçta bulunan eşi Muazzez Y. O. (63) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Muazzez Y.O. buradaki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.