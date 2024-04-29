Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem Çavdır ilçesinde saat 00.33'te yaşandı.
Depremin derinliği 25,9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:33:29 TSİ
Enlem:36.97611 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:25.92 km
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