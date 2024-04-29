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Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 29.04.2024 01:44
  • Giriş: 29.04.2024 01:44
  • Güncelleme: 29.04.2024 01:47
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD'ın açıklamasına göre deprem Çavdır ilçesinde saat 00.33'te yaşandı.

Depremin derinliği 25,9 km olarak ölçüldü.

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