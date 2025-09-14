Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'da 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

K.H.U. (64) idaresindeki 15 FD 929 plakalı otomobil, Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda M.T.K. (22) yönetimindeki 15 ADT 834 hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.