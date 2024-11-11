Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Burdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Hacılar köyü yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim Ü. (46) yönetimindeki hafif ticari araç ile Taha Can Eriş (18) yönetimindeki otomobil ve Ali Rıza Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ekipler otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Can Attar'ın (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Rıza Y'nin yara almadığı kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43) Osman K. (27), Kerem D. yaralandı. Nilüfer Ü. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan Nilüfer Ü, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Diğer 6 yaralının tedavisi sürüyor.

Yılmaz Ü. ile Kerem D'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.