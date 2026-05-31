Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyü yakınlarında İbrahim E.O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil ile Şerafettin Ş.B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 37 FIK 54 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile yolculardan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) hayatını kaybetti.

Yaralılar İbrahim E.O, Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B, Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D ve Esengül K. (50), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan İbrahim E.O. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Kır için Isparta Halıkent Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Kır'ın naaşı Halife Sultan Mezarlığı' nda toprağa verildi.

Cenazeye, Kır'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kır'ın Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi olduğu öğrenildi.