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Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 15:42
  • Giriş: 31.07.2025 15:42
  • Güncelleme: 31.07.2025 15:42
Kaynak: AA
Burdur'da 6 bin 310 sikke ele geçirildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları mirasının korunmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait oldukları değerlendirilen 6 bin 310 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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