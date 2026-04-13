Burdur'da 7 kişinin öldüğü kaza: Beton mikserinin şoförü tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan iş makinesinin sürücüsü tutuklandı.

Isparta-Antalya kara yolunda 8 Nisan'da saat 17.00'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan beton mikserinin şoförü Gürkan Gür, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde 8 Nisan'da Adil Özkan'ın (63) kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki çekici, beton mikserine çarpışmıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybetmiş, tırın sürücüsüyle minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) yaralanmıştı.