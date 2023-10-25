Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki baba oğul öldü
Kaynak: AA
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Oğuzhan Tutumlu (37) idaresindeki 07 TBL 45 plakalı otomobil, Korkuteli-Burdur kara yolu Yuva Mahallesi mevkisinde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Tutumlu ile yanındaki babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun (68) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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