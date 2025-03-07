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Burdur'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 07.03.2025 22:26
  • Giriş: 07.03.2025 22:26
  • Güncelleme: 07.03.2025 22:26
Kaynak: AA
Burdur'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi.

Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde yapımı süren apartmandaki evine eşya taşımaya giden Sultan Ülkü (83), inşatta bulunan asansör boşluğuna düştü.

Kendisinden haber alamayan yakınları inşaata gittiklerinde, Ülkü'yü hareketsiz halde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Ülkü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ülkü'nün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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