Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk öldü: 3 çocuk gözaltına alındı

Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde, silahla bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde arkadaşlarıyla otururken av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen Halil Can Çavaş (15), sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karın bölgesinden yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.